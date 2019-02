[Photos] À Rouen, la place cauchoise termine sa transformation

Tendance Ouest a écrit :

Eure : une fuite de gaz à Verneuil d'Avre et d'Iton

Une fuite de gaz a eu lieu, mardi 26 février, à Verneuil d'Avre et d'Iton (Eure). C'est un conducteur qui a percuté trois voitures en stationnement puis un boîtier de gaz. Dix personnes ont été évacuées et cinq autres ont été confinées dans leur logement. Le conducteur a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital.

17h55