Appel aux volontaires pour nettoyer la dune du reposoir au Havre

Faire une bonne action tout en profitant d'un lieu habituellement fermé au public : c'est ce que vont pouvoir faire des centaines de personnes, samedi 2 mars 2019 au Havre (Seine-Maritime). Le port et la Maison de l'estuaire lancent un appel afin de trouver des volontaires pour nettoyer la dune du reposoir aux oiseaux.

Le lieu est un espace préservé, "complètement fermé à la fréquentation du public pour la tranquillité des oiseaux et des espaces", indique Natacha Massu, cheffe du service environnement au port du Havre. Il accueille ainsi "une diversité d'habitats assez impressionnante pour la zone", ajoute-t-elle.

Dangers pour les oiseaux

Il n'est pas accessible et pourtant, de nombreux déchets y sont présents. "Ils arrivent avec le flux de la Seine, de l'amont, de Rouen, de Paris", explique la cheffe de service. Le pic a été atteint l'an dernier avec le passage de la tempête Eléanor : "le vent et la mer, qui était montée très haut, ont laissé beaucoup plus de plastiques que d'habitudes". Devant l'étendue des dégâts, "on s'est dit qu'on n'allait jamais y arriver tout seul donc on a pensé à cette mobilisation citoyenne". Plus de 200 personnes avaient alors répondu présent et avaient retiré 40 m3 de déchets.

Cette année encore, les déchets sont nombreux et les conséquences aussi :

Pour les volontaires, ce sera aussi l'occasion de visiter cet espace peu connu. S'il y a peu de chance de voir les oiseaux durant le ramassage en raison du nombre important de personnes qui risque d'effrayer les volatiles, il sera cependant possible de les regarder depuis deux points installés en 2015 pour observer l'espace en toute tranquillité, pour les uns comme pour les autres.

Samedi 2 mars 2019 de 8h30 à 12h30. Rendez-vous au parking de l'Espace Préservé, Route de l'Estuaire. Bottes et vêtements chauds indispensables. Les organisateurs fournissent gants, bacs et sacs-poubelles. Limite minimum d'âge : 10 ans. Inscription obligatoire et possible jusqu'à vendredi 1er mars auprès de la Maison de l'estuaire : maisondelestuaire.org/evenements Une formation sur le tri sera dispensée au début du nettoyage.