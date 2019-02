Stars 80 triomphe au Zénith de Caen

Victime de son succès, le groupe n'a pas eu d'autre choix que d'ajouter une date supplémentaire à sa tournée : ce sera le jeudi 7 mars 2019. STARS 80 invite chaque fan, nostalgique des années 80 à profiter d'un moment convivial, chaleureux et vivant. Chanter, danser et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques du groupe : tel est le programme.

Un nouveau spectacle pour un nouveau triomphe ?

Après onze années de tournées SOLD OUT et plus de 3,5 millions spectateurs, le groupe réinvesti le Zénith de Caen pour un nouveau spectacle : Triomphe. Les artistes ouvrent leur scène à la génération suivante… Benny B et Larusso, entre autres, rejoignent la troupe. Une mise en scène signée Chris Marques et Jaclyn Spencer, accompagnée de Delphine Attal Gelle, chorégraphe.

Pratique. Jeudi 7 mars 2019 à 20 heures au Zénith de Caen. De 48 à 62€.