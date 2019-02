Votre horoscope signe par signe du mercredi 27 février

Bélier

Souvent revient au top de l'actualité astrale les risques de problèmes sur la route. Tôle froissée, dérapages plus ou moins contrôlés. Évitez de disperser votre attention. Du sérieux…

Taureau

Il vous manque une épaule sur laquelle vous reposer. Officiellement tout va bien. Pourtant une poussière sur le cœur vous empêche de vivre normalement. Crise latente.

Gémeaux

Vous aurez la fâcheuse tendance à vous embraser et vous indigner pour un rien. Vous avez l'impression que l'on ruine votre travail et de passer pour un incapable.

Cancer

Les mails, les réunions risquent d'être multiples si vous œuvrez dans la communication. Tout cela pour instaurer une nouvelle stratégie. Être plus direct – plus rentable et moins d'intermédiaires.

Lion

Vous aimez bien tout contrôler ! pas tant par autoritarisme, mais par peur de bévues diverses constatées récemment. Vous avez du mal à vous faire seconder efficacement.

Vierge

Il y a une rencontre assez importante dans les jours qui viennent. Tout est prévu à l'avance. Conseil d'administration ? difficile d‘émettre un avis divergent. Les dés semblent pipés d'avance.

Balance

Vous serez surpris de constater à quel point vous êtes apprécié. Votre liberté de mouvement aura bénéficié au bien commun. Vous en éprouvez une très grande satisfaction.

Scorpion

Vos finances subissent des cycles et actuellement un peu négatif. Il va falloir redoubler de prudence et de patience avant d'investir.

Sagittaire

Il faut travailler plus concrètement. Les belles théories ne concernant que peu de monde. Vous êtes à un tournant majeur de votre vie professionnelle. À craindre quelques pressions.

Capricorne

Après quelques moments déstabilisants, vous arrivez à trouver vos marques. Après les trous d'air, les forces sont intactes. Vous passez de l'euphorisme au scepticisme sans savoir pourquoi.

Verseau

Hypocondriaque, mêlé avec la crainte d'aller chez le médecin. Classique mais redoutable. Vous êtes dans une dynamique qui peut être sans fin. Un peu de sérieux.

Poissons

Quelques difficultés avec l'administration, assurance, banque. Vous aurez du mal à vous faire entendre. Procédure éventuelle faute de dialogue et d'effets.