Votre horoscope signe par signe du dimanche 24 février

Bélier

On pourrait vous reprocher aujourd'hui d'être volubile et de voir la vie avec un peu trop de désinvolture. Vous partez du principe que l'on est de passage et autant prendre la vie du bon côté.

Taureau

Vous aimerez provoquer des électrochocs. Démolir pour reconstruire. Vous n'aimez pas les situations bloquées. Les activités vont repartir de plus belle. Rien d'inquiétant.

Gémeaux

Vous n'aimez pas trop vous étaler sur votre vie surtout concernant les relations familiales un peu difficiles. Vous avez à faire le deuil d'évènement corrosif et de personnes nocives.

Cancer

Vous aimeriez être un orfèvre et trouver la clé de la réussite pour vos enfants. Aucun apaisement en votre intelligence athlétique et tenace. Tout vous paraît périlleux.

Lion

Vous aurez envie de crier au scandale. Vous êtes loin d'être satisfait. Journée de révolte devant toutes les petites injustices dont vous êtes le témoin et surtout la victime.

Vierge

Vous aimeriez mener certaines enquêtes dans l'ombre pour vérifier quelques détails. Vous avez peur du mensonge et vous le traquez de manière maladive. Jaloux ?

Balance

Vous avez le sentiment de traverser la jungle. Avouer ses sentiments serait un aveu de faiblesse. Alors qu'il s'agit là de votre force.

Scorpion

Vous avez l'impression que l'on a du mal à vous suivre. Quel tempérament. Vous êtes tout et son contraire. Attentif, aimant et délicat. Une insolite mouche vous pique et vous voilà exécrable.

Sagittaire

Vous essaierez de toujours faire un petit peu mieux dans vos activités diverses. Vous êtes perfectionniste. Personne ne peut vous le reprocher.

Capricorne

Attention à ne pas mettre le feu aux poudres. Réfléchissez bien avant de parler. Optez pour la sérénité dominicale. Restez souple et agile dans vos propos.

Verseau

Vous vous laisserez porter par les joies de la famille et ce sentiment de sécurité. Vous vous sentez entouré, c'est l'essentiel. Tout va bien.

Poissons

Sur le point professionnel, préparez-vous pour la semaine qui va venir un coup de poing, d'une remarquable maîtrise. Vous serez impressionnant dans vos décisions et actions. Échauffez-vous.