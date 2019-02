Pneus et palettes incendiés

Dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 février, vers 23 heures, les automobilistes circulant sur la Départementale 515 (reliant Ouistreham à Caen) ont été stoppés à hauteur d'Hérouville par un feu de pneumatiques et de palettes. "Il s'agit d'une opération concertée des gilets jaunes", explique la police de Caen. Selon les premiers éléments de l'enquête, deux voitures ont progressivement ralenti la circulation avant de l'interrompre totalement dans le sens Ouistreham-Caen. À l'arrêt, les protagonistes, probablement aidés de comparses à pied, ont ensuite sorti des coffres des véhicules des palettes et pneumatiques, avant de les incendier. "Nous avons été obligés de faire demi-tour et de prendre l'échangeur Val Saint-Clair", raconte un témoin de la scène. Les auteurs des faits ont ensuite pris la fuite, avant l'arrivée des forces de l'ordre.

La circulation a été coupée pendant une heure environ, le temps de dégager la voie.

