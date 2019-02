Karl Lagerfeld, star planétaire de la mode, est mort

Tendance Ouest a écrit :

Basket : le Caen BC recrute Will Hanley

Après la prolongation de Johnathan Hudson jusqu'à la fin de saison, le Caen BC a enregistré la signature d'un nouveau joueur : Will Hanley. L'américano-irlandais de 28 ans dispose d'une très solide expérience avec notamment des passages en Espagne à Oviedo, Valence et Tenerife, et au Portugal à Porto. Cet ailier de 2,04 m évoluait depuis l'été dernier en première division japonaise. Il disputera son premier match le 1er mars prochain, soir de reprise contre Nancy.

