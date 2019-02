Concours Femmes entrepreneures : inscriptions jusqu'à dimanche 24 février

C'est une compétition qui valorise les femmes qui osent entreprendre : la 4e édition du concours Toutes pour Elles bat son plein dans le Cotentin.

Les cheffes d'entreprise du territoire ont jusqu'à dimanche 24 février 2019 pour candidater. Quatre catégories sont prévues :

• Prix Émergence : femmes ayant un projet en cours avec une création prévue en 2019

• Prix Création d'Entreprise : femmes ayant créé ou repris une entreprise dans le Grand Cotentin entre le 1/01/18 et le 28/02/19

• Prix Développement : entreprises de plus de deux ans avec augmentation significative du chiffre d'affaires, ou recrutement ou nouvelle implantation

• Prix Entrepreneure de Demain : jeunes entrepreneures de moins de 26 ans ayant créé et étudiantes avec un projet sur le territoire



Parrainé par Julie Gayet

Les candidates retenues passeront un oral devant un jury le jeudi 28 février 2019, avant la remise des prix lors du festival Femmes dans la Ville le mardi 5 mars 2019. À la clé pour les lauréates, des bourses de 600 à 1200 euros. Ce concours est parrainé par l'actrice Julie Gayet, qui ne pourra pas être présente cette année car elle est sur scène à Paris.