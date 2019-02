Manche : fausse alerte au colis suspect à Villedieu-les-Poêles

Tendance Ouest a écrit :

Antisémitisme : le diocèse de Bayeux-Lisieux fait part son inquiétude

Après de nouveaux actes antisémites ce week-end en France, Monseigneur Boulanger, l'évêque de Bayeux-Lisieux (Calvados), dit s'inquiéter "de la montée de la violence et des propos de haine qui circulent sur les réseaux sociaux". Les chrétiens du diocèse affirment soutenir "la communauté juive par leur prière et redisent leur amitié et la joie de collaborer et de se retrouver."

09h56