Guerre commerciale Chine-Etats-Unis: des questions "très difficiles" subsistent

Label "Ville active et sportive" : la ville de Ifs récompensée

La ville de Ifs (Calvados) fait partie des 118 nouvelles villes à entrer dans le dispositif "Ville active et sportive" pour les années 2019-2021 dans un total de 377 labellisés sur tout le territoire Français. Ce label a pour objectif de distinguer les communes qui développent des politiques volontaristes pour promouvoir l'activité physique et sportive, sous toutes ses formes, et accessibles au plus grand nombre.

