Grève dans deux sites Lafarge-Holcim de Normandie

Plusieurs dizaines de salariés du groupe Lafarge-Holcim ont observé jeudi leur dixième jour de grève pour obtenir une prime exceptionnelle et des embauches, perturbant l'activité du cimentier dans plusieurs sites d'Eure et de Seine-et Marne, a-t-on appris auprès de la direction et des syndicats. "Nous sommes en grève depuis le mardi 5 février 2019 sur trois sites, ceux de Bernières-sur-Seine et Gaillon (Eure) et celui de La Brosse Montceaux (Seine-et-Marne)", a indiqué à l'AFP Moussa Diaby, représentant CGT à Bernières-sur-Seine. "L'activité du site de Bernières est paralysée, rien ne rentre et rien ne sort à part les convois organisés par voie fluviale", a rapporté Moussa Diaby évoquant le chiffre de "90 % de grévistes sur un effectif total de 103 personnes" pour ces trois sites. Selon un porte-parole du groupe Lafarge-Holcim interrogé par l'AFP, le nombre de grévistes s'établit à "environ 50 personnes". "Chaque jour d'arrêt sur ce site équivaut à un manque à gagner de 500 000 euros pour Lafarge", a poursuivi le syndicaliste. Sollicité sur ce point, le porte-parole du groupe n'a pas souhaité répondre.

De nombreuses revendications

Les grévistes réclament une prime exceptionnelle de productivité de 100 euros par mois liée à la livraison du chantier Grand Paris. Ils demandent également l'embauche en CDI des collaborateurs en CDD, un calendrier d'harmonisation des primes et de revoir les critères de déclenchement du budget de l'intéressement. "La direction a fait des propositions significatives le 12 février, parmi lesquelles le recrutement de neuf personnes supplémentaires en CDI ou l'octroi d'une prime liée à l'atteinte des volumes de production sur le premier semestre pour les trois sites concernés", a précisé de son côté le porte-parole du groupe. "Une réunion de négociation doit se tenir ce soir en présence de représentants de la direction locale et nationale", a annoncé Moussa Diaby. Mardi, les salariés grévistes ont mis en ligne une cagnotte Leetchi afin de soutenir leur mobilisation. Lafarge-Holcim dispose de 150 carrières en France. L'entreprise emploie 370 personnes sur ses sites de Vallée de Seine.

Avec AFP