Caen s'éloigne des play-offs

Le Stade Caennais n'est plus dans la même osmose qu'en début de saison lorsque le soleil était au rendez-vous et que l'infirmerie était vide. En plein hiver, le scénario n'est plus le même. Le week-end dernier, face à Houilles, il n'a pas résisté au défi physique (5-18).

À 15 points du top 4

Cette fois, la quatrième place, synonyme de play-offs, s'éloigne pour les Caennais. "On ne va pas se mentir, ça va être très compliqué. On est à 15 points de Houilles donc il faudra gagner trois matchs avec le bonus pour pouvoir revenir à leur hauteur. On est gourmand en début de saison mais il ne faut pas oublier que l'on a un groupe jeune", indique Pierrik Gaillard, l'entraîneur adjoint. Ce week-end, dimanche 17 février, les Caennais se déplaceront à Cergy-Pontoise, son poursuivant au classement. En cas d'une malheureuse défaite, les Calvadosiens glisseraient au septième rang de Fédérale 3.

