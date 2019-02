Bonne table : Le Tripot, rue de Geôle à Caen

Un déjeuner sur le pouce, avec de vieux copains pas vu depuis (trop) longtemps. C'est le programme du jour lorsque je choisis de déjeuner au Tripot, rue de Geôle. L'établissement a ouvert il y a peu. Quand j'entre, je remarque tout de suite le large sourire des nouveaux patrons et le cadre soigné, avec une dominante de bois brut, même aux murs. Tout ce que j'aime.

Raclette à la bougie

À la carte, on ne va pas se mentir, le choix est mince. Un prix rond (7€) et deux options : une tartine ou un croque-monsieur (mélange de jambon blanc et de Serrano, du cheddar et une sauce tomate, ail, basilic). Je m'arrête sur la première option et commande une lardons, chèvre, miel et moutarde. C'est ultra-simple mais le plat, servi avec une touche généreuse de roquette, fait le job. La tartine artichauts, courgettes, champignons ou encore sa voisine, poulet et Reblochon, semblent aussi séduire à ma table.

Une tarte tatin (4,50€) en dessert, un café, et me voilà rassasiée. Avec un verre de vin, je règle une note de 16,40€. Et l'envie de revenir pour tester une option du soir, raclette à la bougie, uniquement le mercredi et sur réservation.

Pratique. 100 rue de Geôle à Caen. Tél. 02 31 86 26 21