Savoureux et Gourmet dans Zone Libre

Savoureux, gourmets et Normand. La Caennaise Aurélie Legrand s'est lancée dans la fabrication artisanale de biscuit bio, vegan et sans gluten. Ses ingrédients, les amandes, le chocolat, les noix de pécan, le cramberry et diverses graines donnant à ses gâteaux un goût original et inattendu. Sa volonté est de développer un marché local basé sur le circuit court. Pour le développer, la Calvadosienne a lancé une campagne de financement participatif sur la plate-forme Mimosa jusqu'à mi-février. Elle était l'invité de Zone Libre ce mardi 5 février 2019.