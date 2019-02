Satisfaction : quelles sont les meilleures et les pires gares normandes ?

La SNCF a procédé a une grande enquête de satisfaction auprès des usagers des gares, qu'ils soient voyageurs ou non. Les gares sont ainsi notées de 1 à 10, sur une multitude de critères comme la propreté, les facilités d'orientation ou encore le sentiment de sécurité. La moyenne nationale est de 7,39/10.

• À lire aussi. La gare de Rouen est la plus belle de Normandie pour les internautes



Le classement des gares normandes

En Normandie, trois gares ont une note plus élevée que la moyenne nationale. Le Havre a une note de 7,41, la gare de Rouen rive droite a 7,60 et enfin, la bonne élève avec Cherbourg qui obtient la note de 7,70. Pas si loin du trio de tête français composé de Meuse TGV (8,2), Belfort-Montbéliard (7,98) et Morlaix (7,88).

La gare de Caen obtient une note de 7,37, une note proche de celle de Trouville-Deauville (7,31). La gare d'Évreux a 7,14. Enfin la mauvaise élève en Normandie est la gare de Lisieux avec une note de satisfaction de 6,50. Ce qui en fait la 120e de France. Seules les gares de Rennes (5,96) et de Montpellier sud de France (6,4) font pire.