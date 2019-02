Les Enfants Théribles remplissent votre assiette

Ils sont 550 élèves, issus des filières agricoles et agroalimentaires du Lycée de Thère à Saint-Lô. Dans le but de promouvoir leur savoir-faire et d'offrir des produits locaux aux consommateurs mais aussi dans les cantines de la région, ils ont décidé de lancer une marque de produits élaborés.

Les Enfants Theribles proposent ainsi toute une gamme composée de produits issus de la ferme de l'établissement, transformés et imaginés par les élèves du lycée. Ainsi, il est possible de retrouver du fromage, des yaourts ou encore des jus de fruits.

Cette initiative vise à accroître son influence sur l'emploi et développer le hall technologique du lycée. Elle répond également au programme régional "Je mange normand dans mon lycée".

Comme nous l'explique Claire Farez, responsable communication de l'établissement, il est possible d'acheter ces produits sur les horaires d'ouverture du lycée dans le hall technologique.