Sprint final pour les Drakkars

Ce championnat de Division 1 est plein de surprises. Quand bien même il peut y avoir plusieurs rangs d'écart entre deux équipes, l'issue d'un match peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Samedi 9 février dernier, les Drakkars de Caen s'en sont bien sortis contre la lanterne rouge du championnat (4-5), avec notamment trois réalisations de Phil Bushbacher. Cette fois, ils n'ont plus le temps de réfléchir. Suite à un match de milieu de semaine contre Neuilly-sur-Marne, les Drakkars n'ont plus que deux rendez-vous en phase régulière. Montpellier, le 23 février, et Dunkerque, le 2 mars, sonneront comme des matchs cruciaux pour l'accession aux play-offs.

Pas le moment

de lâcher

Il faudra, d'une, sortir les tripes et, de deux, remporter les deux matchs en évitant de passer par la case prolongations, ce qui retire un point savoureux d'une victoire.

