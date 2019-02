Football (N1) : Quevilly-Rouen-Métropole solide contre Marignane 

Le match.

Après une défaite cruelle contre Cholet lors de la dernière journée, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) auront réussi une nouvelle bonne performance mais qui leur permet cette fois de s'imposer sur leur pelouse du stade Robert Diochon 3-1 lors de la 21è journée de National vendredi 8 février 2019.Le premier but est Rouge et Jaune et intervient après 19 minutes de jeu grâce A Bevic Moussiti-Oko qui se retrouve seul devant le gardien et adresse une balle piquée pour le 1-0.

Maîtrise en première période, patience en seconde

Après une première mi-temps bien maitrisée, les joueurs de Manu Da Costa vont doubler la mise sur un penalty provoqué par Thereau qui sera exclu de la partie et un penalty transformé par Valère Pollet 2-0. Malgré leur supériorité numérique, les Quevillo-rouennais vont se faire peur en encaissant un but à la 80e minute par Baude (2-1). Mais cette fois-ci, le fantôme de Cholet ne refera pas surface et les joueurs de QRM vont reprendre deux buts d'avance par Taufflieb à la 90è minute de jeu (3-1).

Au classement, les "Rouges et Jaunes" remontent à la 5è place avant un déplacement compliqué en forme de choc, jeudi 14 février 2019 sur le terrain de Chambly (3e).

