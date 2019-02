Seine-Maritime : un fonctionnaire européen retrouve les bancs de son école

Les élèves actuels du lycée Galilée à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime) l'avouent assez facilement. L'Union européenne (UE) leur paraît bien lointaine. "Je connaissais presque aucun bâtiment dont il a parlé comme Europol, confesse Charlotte, élève en première. On n'est pas du tout au courant. À notre âge, c'est déjà bien si on suit la politique en France." La jeune femme a néanmoins suivi avec intérêt la conférence de Stefan Petrovski, gestionnaire administratif et financier au Parlement européen et ancien élève du lycée Galilée. Il prenait part à l'opération "Retour à l'école", créée en 2007, et qui permet de sensibiliser les plus jeunes au rôle des institutions et, pourquoi pas de susciter des vocations. "Le message principal est que travailler dans les institutions européennes, c'est faisable pour ceux qui le souhaitent, et avec différents parcours."

Où est basé le parlement ? Qui est le président de la Banque centrale européenne ? Qu'est-ce que Frontex ? Au fil des explications du professionnel, les lycéens prennent conscience du rôle de l'UE. "Beaucoup de nos lois dépendent de ce qui se décide au niveau européen, c'est important de savoir ce qu'ils font", explique Julien, en terminale, à la sortie de la conférence.

Des institutions "multiculturelles"

Lui aura été marqué par un autre message de Stefan Petrovski : "il faut ouvrir son esprit aux autres cultures et apprendre d'autres langues pour s'ouvrir des portes dans le futur", reconnaît le lycéen.

Car c'est l'autre point sur lequel Stefan Petrovski a insisté. Lui a grandi en Normandie, a un nom Yougoslave, est marié avec une Brésilienne et travaille désormais à Bruxelles avec des collègues de toutes les nationalités de l'UE. "On est dans un multiculturalisme qui fait que l'on voit les choses différemment que du point de vue franco-français", explique-t-il avant d'assurer : "si un ou deux lycéens ont envie d'étudier à l'étranger après cette conférence, c'est déjà une petite victoire".