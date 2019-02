"Garder le rythme"

Alors que Julie Duval (Ovalie Caennaise) a annoncé sa retraite internationale en plein tournoi des VI Nations, Caen profite de trois phases de rugby à X pour travailler. Jean-François Mouton, l'entraîneur :

Qu'en attendez-vous du rugby à X ?

"La fédération a mis ce système de jeu en place pour permettre aux clubs de l'élite de continuer la compétition malgré l'absence des internationales. On veut mettre en application ce que l'on voit à l'entraînement. D'habitude, on attend deux à trois mois pour reprendre la compétition et voir si cela fonctionne."

Quel est l'objectif ?

"Permettre aux jeunes d'oser. On a encore une phase contre Rennes, Bordeaux et Rouen. Si on termine dans les huit premières sur 16 équipes, on pourra faire une finale le 9 et 10 mars à Marcoussis, là où l'équipe de France s'entraîne".

