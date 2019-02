Le grand débat national lancé au Mémorial de Caen

Dans le cadre du grand débat national, la Ville de Caen propose d'organiser des rencontres sur quatre thèmes, en lien avec les enjeux de la nation. Le premier se tenait hier, lundi 4 février 2019 au Mémorial de Caen (Calvados) et se concentrait sur l'organisation de l'État et des services publics. Initialement prévu à 200 personnes, ce moment de partage a finalement ouvert sa capacité d'accueil à 350 citoyens dont faisaient partie quelques membres du mouvement des gilets jaunes. Organisé par la ville de Caen avec l'aide de l'association "Choisir la médiation", le débat a d'abord été organisé sous la forme d'une réunion globale de présentation avant que les citoyens soient répartis en groupe d'une cinquantaine de personnes. Chaque temps de parole était organisé par deux médiateurs, garantissant la neutralité du débat.

Constats et solutions

Dans le calme, les médiateurs laissaient tour à tour la libre parole au citoyen, qui jouait lui aussi le jeu. "Je souhaitais que tout le monde puisse s'écouter, discuter et échanger pour que ce soit un débat réussi et efficace. On ne peut pas rester dans un mouvement qui s'enkyste", expliquait le Maire de Caen, Joël Bruneau, qui était présent. Venus de tous horizons, les citoyens dénonçaient notamment la dégradation de l'accès aux services publics, l'évolution de l'intelligence trop rapide, les "vols" de l'argent public au profit d'entreprises privées, la dégradation des conditions de travail dans les milieux de la santé et de l'éducation… les Caennais n'ont pas hésité à prendre la parole sur ce qu'ils vivent au quotidien.

"Nous, ce que l'on veut, c'est aller chercher l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire chez les riches, dans le CICE pour que tout le monde puisse en profiter. La solution n'est pas d'avoir moins de service public, mais plus", a proposé comme solution un des citoyens membre des gilets jaunes.

Les prochains rendez-vous

Suivant les thèmes du grand débat national, la Ville de Caen organise trois autres rendez-vous. Le prochain, le lundi 25 février 2019 concernant la démocratie et la citoyenneté. Le troisième, le vendredi 1er mars sur la fiscalité et les dépenses publiques et le quatrième et dernier concernant la transition écologique, le lundi 11 mars. Ils se dérouleront tous au Mémorial de Caen.