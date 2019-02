Perche élite tour : le top de la discipline de passage à Rouen

Tendance Ouest a écrit :

Grand débat : à Cherbourg, la députée se lance

La députée LREM de Cherbourg (Manche), Sonia Krimi, est à l'initiative d'une première réunion dans le cadre du Grand Débat National, au grand salon de la mairie déléguée de Cherbourg-Octeville, le vendredi 8 février 2019 à 17h30. Il se déroulera en deux temps : quatre ateliers consacrés aux quatre thèmes retenus par le gouvernement (transition écologique, fiscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté, et organisation de l'État et des services publics) puis un temps d'échange entre l'ensemble des participants, comme restitution des ateliers. Inscriptions par mail à sonia.krimi@assemblee-nationale.fr

