De voyage en Picardie

Inutile de tourner autour du pot. Potentiel barragiste depuis le week-end dernier malgré un match de retard à disputer contre Nantes (mercredi 13 février), le SM Caen est cette fois dans la panade. Seul Guingamp est encore décroché au classement, pour tous les autres adversaires directs au maintien, le décompte de points est identique ou légèrement supérieur. Et parmi ces adversaires directs, il y a justement l'adversaire du week-end, le SC Amiens.

"Pas content des

résultats d'ensemble"

Si les Picards n'offrent guère un jeu plus léché que les Normands, ils sont en revanche, qualifiés par les observateurs d'équipe combative, ce dont Caen manque parfois. Après la dernière défaite à Montpellier et avec dix jours sans match ensuite, Caen a eu l'occasion de repenser son avenir et c'est Gilles Sergent, le président, qui est monté au front pour la première fois de la saison. Au lendemain de la clôture du mercato, et en fin de semaine passée, face au staff et au groupe : "le mois de février va être très important avec quatre matchs à gagner, c'est le challenge que nous avons évoqué avec les joueurs. Je ne suis pas du tout content des résultats dans l'ensemble et dernièrement, de la seconde période à Montpellier. Maintenant ce qui compte, c'est ce que nous avons devant nous" a conclu un patron malherbiste qui sent la zone rouge se rapprocher à grands pas. De son côté, Fabien Mercadal est resté silencieux et concentré sur ce mois qui emmènera son groupe vers le sprint final de cette saison. Tout s'accélère et Caen va devoir assumer, comme Frédéric Guilbert, engagé avec Aston Villa mais prêté à Caen jusqu'à la fin de la saison.

