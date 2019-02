Se former aux métiers du numérique pour des débouchés très rapides

Les formations proposées par la Normandie web school, au sein de Seine Innopolis à Petit-Quevilly (Seine-Maritime) sont accessibles à tous, à partir du moment où le candidat a le bac en poche, qu'importe la spécialisation. "Ce qui compte, c'est d'avoir une vraie motivation, de ne pas venir ici par hasard", explique Sitapha Dia, l'un des trois associés au sein de l'établissement, aux côtés de Jean-Claude Torrel, de Carole Faure mais aussi du mouvement Normandie Web Xperts. Les étudiants ont donc un profil très large, avec des âges allant de 18 à 38 ans. "Ceux qui se reconvertissent ont une tendance à être très motivé et donc à réussir", poursuit Sitapha Dia.

Des projets pour des clients

Trois cursus sont proposés dans l'école : l'un sur le développement web et mobile, un autre sur la communication visuelle web design et une dernière sur le marketing digital. Les étudiants en première année étudient les notions des trois cursus : "Il s'agit d'une année préparatoire pour adapter les compétences de chacun", précise Carole Faure. Si des cours théoriques sont dispensés par des professionnels, l'école mise beaucoup sur la pratique. "Nous travaillons beaucoup en mode projet", affirme Sitapha Dia puisqu'en première année, les étudiants ont une semaine de cours et trois semaines dédiées à un projet.

Ils en viennent d'ailleurs à travailler sur des projets pour de vrais clients comme la refonte de sites web pour des associations, par exemple. "On les jette dans l'eau", plaisante Sitapha Dia. Les jeunes étudiants sont directement au contact des réalités du métier "avec des clients qui ne savent pas toujours ce qu'ils veulent ou qui sont mécontents du travail", poursuit-il. Les premières années travaillent également avec les étudiants de troisième année qui ont la responsabilité d'être chef de projet. "Ça permet de progresser professionnellement et d'ajouter une ligne sur le CV", affirme Carole Faure.

Du travail après les études

En deuxième année, les étudiants se spécialisent dans une option avant de confirmer leur choix durant la dernière année de scolarité où ils travaillent en alternance dans une entreprise pour être "en immersion totale", ajoute Jean-Claude Torrel. Une fois le Bac + 3 en poche, "60 % des étudiants poursuivent leurs études dans un master", souligne Carole Faure. Les autres trouvent rapidement des débouchés, citant ainsi des postes chez Ikea, Se loger ou encore à la Métropole Rouen Normandie.

Les étudiants travaillent par petits groupes sur différents projets. - Amaury Tremblay

L'école encourage également ses étudiants à créer leur propre activité : "Nous les poussons sur l'innovation et les amenons à se lancer dans l'entrepreneuriat avec des outils à leur disposition", confirme Sitapha Dia. les étudiants participent ainsi régulièrement à différents évènements comme les Startup week-end ou les Hackathon proposés à travers la Normandie.

Infos sur normandie-web-school.fr. Tél. 02 79 02 73 78