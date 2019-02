Hockey sur glace : les Dragons de Rouen remportent une victoire précieuse à Bordeaux

Deux points à prendre en quatre journées. Le titre honorifique de champion de la saison régulière de Ligue Magnus tend les bras aux Dragons de Rouen (Seine-Maritime), après leur nouvelle victoire sur la glace de Bordeaux (2-1) le dimanche 3 février 2019.

Rouen a fini par se réveiller

Après un premier tiers vierge de but, les Jaunes et Noirs se faisaient punir dès le début du deuxième tiers sur une perte de palet qui voyait l'ancien rouennais Julien Desrosiers ouvrir la marque pour les locaux (1-0). Ce n'est qu'après dix minutes de jeu dans la dernière période que les joueurs de Fabrice Lhenry allaient égaliser sur une longue passe de Thinel qui envoyait sur orbite Michel Miklik, qui trompait le portier des Bordelais (1-1). Revenus difficilement à hauteur des locaux, les Normands allaient parvenir à marquer un second but moins de trois minutes plus tard sur un service de derrière la cage d'Alex Aleardi pour Nicolas Deschamps (2-1). Les Boxers allaient tout donner en fin de rencontre en évoluant à six contre quatre pour égaliser mais sans succès.

Au classement, les Dragons de Rouen restent en tête avec onze points d'avance sur Grenoble. Une victoire lors des quatre derniers matches suffirait donc à s'assurer la première place, qui donnera un avantage certain pour les play-offs. Après la trêve internationale, les Jaunes et Noirs reprendront le chemin du championnat le mardi 12 février 2019 avec la réception de Lyon.