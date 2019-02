Football (Ligue 2) : Cette expulsion qui change tout pour le Havre contre Brest

Le match

La rencontre démarrait sur un rythme soutenu, et c'est le HAC qui allumait les premières mèches. Après une reprise manquée de Kadewere sur un centre de Bese (3e), puis une frappe trop enlevée de Fontaine (6e), Ferhat profitait d'une grossière erreur de relance de Weber pour se présenter seul face à Larsonneur. Mais la frappe à mi-hauteur de l'Algérien était brillamment détournée par le gardien brestois (7e). Ferhat est plus connu pour ses qualités de passeur que de finisseur, la suite allait encore le démontrer. D'un coup franc admirablement frappé, il offrait en effet à Bain son 4e but de la saison. Une ouverture du score amplement méritée pour des Ciel et Marine allants et omniprésents dans les duels (1-0, 24e).

Même Furlan juge le carton rouge injustifié

Etouffés, les Finistériens éprouvaient les pires difficultés à mettre leur jeu en place et plus encore à justifier leur statut de meilleure attaque de L2. Tour à tour, Charbonnier, Court et Autret tentaient bien leur chance de loin, mais sans réussir à attraper le cadre. Le HAC maîtrisait parfaitement son sujet... jusqu'à cette expulsion plus que sévère de Ferhat, dont l'intervention sur Court était certes appuyée, mais certainement pas répréhensible à ce point (39e). Même Jean-Marc Furlan, le coach brestois, reconnaîtra à l'issue du match que le carton rouge ne se justifiait pas. Evidemment, à 10 contre 11, ce n'était plus tout à fait le même match. Hélas, le HAC allait en faire rapidement les frais. A peine trois minutes s'étaient écoulées en seconde période, quand Charbonnier reprenait victorieusement de la tête un centre de Bernard, confortant par là même sa place en tête du classement des buteurs avec 17 réalisations (1-1, 48e).

Dès lors, les Brestois prenaient clairement le contrôle des opérations face à des Havrais contraints de défendre dans leurs 30 derniers mètres. Le HAC était tout près de céder sur un nouveau centre de Bernard repris par Mayi, lequel ratait l'immanquable en frappant au-dessus (70e). De retour à son meilleur niveau, Thuram devait ensuite se détendre pour repousser le tir puissant de Charbonnier (78e), puis se coucher pour stopper le coup franc de Mayi (81e). Les Bretons poussaient en vain, avant de se retrouver à leur tour réduits à dix après l'expulsion de Chardonnet pour une faute sur Kadewere en position de dernier défenseur (83e). Havrais et Brestois se quittaient finalement dos à dos, un nul assez logique mais qui peut laisser un goût d'inachevé de part et d'autre.

Prochain match pour le HAC, vendredi 8 février 2019 à Orléans.

Les buts

24e : Une faute sur Assifuah offre au HAC un coup franc excentré côté droit, à une bonne vingtaine de mètres du but brestois. Ferhat le frappe à la perfection, permettant à Bain d'ouvrir le score d'une tête smashée.

HAC - Brest : 1-0

48e : A la réception d'un centre de Bernard venu de la gauche, Charbonnier s'élève plus haut que tout le monde pour placer un coup de tête gagnant.

HAC - Brest : 1-1

La fiche

Arbitre : M. Mokhtari. Spectateurs : 6 079

Buts HAC : Bain (24e) ; Brest : Charbonnier (49e)

Avertissements HAC : Assifuah (17e), Bonnet (53e) ; Brest : Belkebla (31e), Court (33e)

Expulsions HAC : Ferhat (39e) ; Brest : Chardonnet (83e)

HAC : Thuram - Bese, Bain, Camara, Coulibaly – Basque (Gory, 71e), Lekhal (c) - Ferhat, Fontaine, Assifuah (Bonnet, 49e) – Kadewere (Bazile, 84e). Ent : Oswald Tanchot

BREST : Larsonneur - Belaud (c), Chardonnet, Weber, Bernard – Belkebla (Ayasse, 73e), Diallo – Faussurier (Mayi, 13e), Autret, Court (N'Goma, 58e) – Charbonnier. Ent : Jean-Marc Furlan

