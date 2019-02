Bonne table à Caen : Le Refuge, un petit air de Savoie en Normandie !

En cette froide et pluvieuse journée d'hiver, alors que j'erre dans les rues de Caen (Calvados) à la recherche d'un endroit où déjeuner, je tombe sur un restaurant au nom prédestiné : le Refuge, situé rue de la Miséricorde. À peine entré, c'est le dépaysement, puisque je me retrouve à l'intérieur d'un chalet en bois. Suis-je en Normandie ou bien en Savoie ? Si j'en crois la carte, qui propose raclettes et fondues, je suis plutôt dans les Alpes !

Plat + dessert pour seulement 8,90 €

Ce midi, la raclette ne me semble toutefois pas très raisonnable. J'opte donc pour le plat du jour, un faux-filet… victime de son succès ce jour-là ! Qu'importe, on vient me proposer différents autres plats, et je choisis le sauté de canard aux olives, accompagné de frites. En plus d'être délicieux (alors que je ne suis traditionnellement pas fan des olives), le repas est servi incroyablement vite.

Pour le dessert, j'opte pour la simplicité, qui rime souvent avec qualité, avec une crêpe sauce au chocolat, qui arrive là aussi presque instantanément sur ma table. À 8,90 €, la formule plat du jour + dessert défie toute concurrence. Je reviendrai très certainement un soir, avec des amis ou en famille, pour déguster une raclette ou une fondue dans cette ambiance chaleureuse et conviviale !

Pratique. Le Refuge, 11 rue de la Miséricorde à Caen. Tél. 02 31 86 87 00.