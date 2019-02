La Nuit des livres Harry Potter est de retour en Normandie

Sorciers, sorcières et même Moldus sont conviés à la Nuit des livres Harry Potter qui se déroule partout en France jeudi 7 février 2019. À cette occasion, un livre collector en édition limitée sera publié : "Harry Potter et la chambre des secrets" décliné en quatre éditions avec une couverture spécifique à chaque maison de Poudlard (Gryffondor, Serdaigle, Serpentard et Poufsouffle).

Cette année, le thème de la soirée est "l'école de sorcellerie de Poudlard". Quelques librairies et espaces culturels de Normandie y participent en organisant des soirées qui promettent d'être magiques. Mais attention, la plupart de ces événements sont sur inscriptions et le nombre de places est limité.

À La Galerne au Havre (Seine-Maritime), il n'y a déjà plus de place ! Il faut dire que la librairie a concocté tout un programme d'animations. "L'idée est de mettre les livres de la collection Harry Potter en avant mais aussi d'organiser des quizz magiques sur les secrets de Poudlard, des jeux comme un Time's Up spécial Harry Potter, le Jeu des sacrilèges ou encore un Loup-garou de la forêt interdite, indique Olivier Bouteiller, chargé de l'événementiel. Nous organisons aussi un concours de déguisement original." Il s'attend à accueillir une centaine de personnes, des adolescents comme des trentenaires.



Et s'il n'y a plus de place à La Galerne, il en reste en revanche dans d'autres villes normandes où le même genre d'animations sera proposé :

"Ça fait plus de 20 ans que l'aventure Harry Potter se poursuit et cela fonctionne toujours car il y a eu un réel engouement à la parution du premier livre et ensuite, les lecteurs ont grandi avec les personnages, raconte Olivier Bouteiller. Et aujourd'hui, beaucoup sont toujours très attachés à Harry Potter et d'autres jeunes lecteurs ont pris le relais. Harry Potter a fait des petits."