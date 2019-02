Le défi de jeunes skippers de Normandie en Australie

En septembre 2018, une partie d'entre eux montait sur le podium des championnats du monde universitaire de voile, à Cherbourg (Manche), avec une médaille d'argent autour du cou. Six jeunes de Normandie se lancent un nouveau défi : une régate internationale en Australie.

La Normandie qui bouge - De jeunes skippers en Australie

Des bateaux plus gros…

Direction Perth, au sud-ouest de l'Australie, pour disputer jusqu'au 1er février 2019 la Warren Jones Regatta, qui rassemble les meilleurs marins de moins de 25 ans. Ils se sont entraînés tout l'hiver pour cette compétition très différente de ce qu'ils connaissent en France, à commencer par le bateau, un Fondation 36, plus grand que le J80. "La puissance des manœuvres, la puissance des voiles… Tout est plus dur et plus technique" souligne Arthur Richer, membre du Yacht Club de Cherbourg.

... et des courses plus intenses

En Australie, pas de course en flotte, mais du match race, des régates d'environ 20 minutes dans lesquelles s'affrontent deux bateaux seulement. Pour mettre toutes les chances de leur côté les Normands ont changé de barreur : ce sera Aurélien Pierroz, 30e mondial en match race, pour tenir sur ces courses denses, bord à bord. "C'est prenant, à chaque match il faut se remettre dedans. On joue beaucoup sur les règles, il faut maintenir sans cesse la pression sur l'adversaire" indique Swan Pain, également licencié au YCC.

Les jeunes devront aussi s'adapter au milieu marin et universitaire de Perth… "Ils sont 30 000, nous on est 800 !" constate Arthur Richer. "Et la compétition ne se déroule pas en mer mais sur la Swan River" ajoute Swan Pain. Marie Zugolaro, Pierrick Letouzé et Baptiste Hulin complètent cet équipage, coaché par Eric Le Roy, bien décidé à montrer qu'il mérite sa médaille de vice-champion du monde.