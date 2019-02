Ligue 2 : à Clermont, le HAC veut laver l'affront

Passer à autre chose, et vite ! Ne pas ressasser trop longtemps la grosse désillusion subie face à l'AS Vitré (3-0), jeudi 24 janvier 2019, en 16e de finale de la Coupe de la France. Mais comment tourner la page aussi facilement ? "Ce qu'on a montré, c'est indigne, reconnaît sans détour le milieu havrais, Victor Lekhal. On s'est parlé entre joueurs. On a dit que ce n'était pas normal ce qu'il s'était passé et qu'il aurait fallu en mettre plus. On a beaucoup joué ce mois-ci et on est peut-être un peu émoussé. Mais on ne se cherche pas d'excuse. On n'a pas fait le match qu'il fallait et on a eu ce qu'on méritait", regrette-t-il.

"On n'est pas fier de sortir de cette façon. La chose la plus grave, c'est l'image qu'on donne", déplore le coach Oswald Tanchot." Mais on ne peut pas ruminer ça pendant x temps. Il faut fermer la parenthèse et se régénérer", préconise-t-il. "On ne va pas rentrer dans un schéma de crise parce qu'on a été éliminé. C'est une déception, une humiliation, mais on reste sur une bonne série en championnat. Ce serait dommage de tout foutre en l'air."

En Ligue 2, le HAC est en effet invaincu depuis six journées (3 victoires et 3 nuls). Le voilà aujourd'hui aux portes du Top 5, et même du podium, alors que se profile une semaine charnière avec le déplacement à Clermont, lundi 28 janvier 2019, suivi de la réception de Brest quatre jours plus tard.

"On a envie de se racheter"

"C'est une belle semaine contre deux prétendants", reprend Victor Lekhal. "Cette saison, on a l'habitude de bien négocier les matches face aux gros." Des propos qu'il convient toutefois de nuancer, car si on fait le bilan des confrontations face aux six équipes qui devancent actuellement le HAC au classement, il se résume à deux victoires (Metz et Lens), pour deux nuls (Lorient et Clermont) et deux défaites (Brest et Paris FC). Ce qui est bien, mais pas top.

"Il faut qu'on continue à avancer, à grignoter, à rester au contact pour construire une 2e partie de saison passionnante", souhaite Oswald Tanchot. "Le championnat, c'est le fil rouge. Ça reste l'élément qui permet de dire qu'une saison est bonne ou pas. On a deux gros matches qui nous attendent. Si on passe bien ces deux défis-là, on mettra un peu plus loin dans les têtes l'élimination en Coupe de France." "On a envie de se racheter", clame Victor Lekhal. "À nous de montrer les crocs et de rectifier le tir."

Clermont Foot - HAC, 22e journée de Ligue 2, lundi 28 janvier 2019 à 19 heures.