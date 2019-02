Favoriser le bien-être chez soi avec une caennaise spécialiste du Feng Shui

C'est une pratique ancienne, très ancienne même. Voilà plus de 5 000 ans que la philosophie Feng Shui a fait son apparition dans les pays orientaux. C'est en Asie que Charline Bayeux l'a découverte, lors d'un voyage. "Là-bas, ils avaient une approche de l'habitat totalement différente de la nôtre, en occident. Ça m'a interpellé. Je me suis rendu compte que l'habitat est un tout dans leur vie. Au travers de ça, j'ai découvert qu'on peut contribuer à son bien-être en fonction de la façon dont on aménage son intérieur, via le choix des matériaux et de la décoration", explique Charline Bayeux, qui donne ici sa définition de la philosophie Feng Shui.

Laisser place aux énergies positives

Aujourd'hui, Charline Bayeux en a fait son métier. Elle est titulaire d'un diplôme d'expert Feng Shui et a ouvert son cabinet à Mondeville il y a bientôt quatre ans. Elle intervient chez les particuliers pour leur donner des conseils sur l'aménagement intérieur de leur habitation, pour s'y sentir en harmonie, plein d'énergies positives.

Elle a de plus en plus de clients. Depuis quelques années, le Feng Shui devient une mode dans la société occidentale. C'est une pratique de plus en plus répandue. "Je leur apprends à supprimer tous les obstacles et objets inutiles dans leurs maisons. La pratique du Feng Shui stimule la libre circulation de l'énergie positive."

Plus l'énergie circule, plus c'est bienfaisant pour vous

La première étape pour tendre vers un intérieur Feng Shui, c'est de désencombrer son chez-soi. Une maison non encombrée, c'est une organisation plus claire. Il s'agit d'être moins matérialiste, de libérer l'espace pour que l'énergie puisse circuler. "Qu'il y ait une sorte de courant d'air pour cette énergie qui rentre par les portes et les fenêtres. Par exemple, un garage n'est pas du tout propice au Feng Shui. L'énergie n'y circule pas car il n'y a qu'une porte d'entrée et c'est sombre. Plus l'énergie circule, plus c'est bienfaisant pour vous", explique Charline Bayeux.

La lumière naturelle, élément essentiel

Une fois l'espace libéré, place au choix des matériaux et de la décoration. La décoration doit être adaptée à la fonction de chaque pièce. Une décoration dynamique dans un bureau par exemple, pour bien y travailler. Et une décoration plus douce dans une chambre, pour y être apaisé, et bien dormir. L'énergie est ainsi bien répartie entre les différentes pièces d'une maison ou d'un appartement.

Parmi les autres conseils, penser à offrir le plus de lumière naturelle dans vos pièces. Mais aussi d'utiliser quelques miroirs, qui "reflètent l'énergie", selon Charline Bayeux. Et que ces miroirs reflètent quelque chose de "beau". Ne pas les placer face aux poubelles ou aux toilettes. Utilisez également des plantes et du bois pour la décoration de votre intérieur. Le lin et le rotin s'imposent également dans les intérieurs douillets.

Pratique. Charline Bayeux est à la tête d'un cabinet d'expertise Feng Shui. Rendez-vous sur son site internet, www.expertsfengshui.com. Tel. 06 64 22 26 59.