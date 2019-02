Zone Libre : Sweet Caroline dans la boîte à musique du 24 janvier

Le chanteur américain Neil Diamond fête ses 78 ans, ce jeudi 24 janvier 2019. Son plus grand succès, lui, fête ses 50 ans. Cette chanson a été reprise par de nombreux artistes et pas des moindres, Elvis Presley, Julio Iglesias, Eddy Mitchell ou encore U2. A l'origine, c'est une petite fille de 11 ans qui a inspiré ce morceau, ses parents s'appelaient John et Jackie et cette petite fille n'était autre que Caroline Kennedy.