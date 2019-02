Le pape François invite les jeunes à prier en ligne, en un clic. 

"Internet et les réseaux sociaux sont une ressource de notre temps, une occasion pour rester en contact avec les autres, pour partager valeurs et projets, et pour exprimer le désir de former une communauté", a déclaré le pape lors de la prière de l'Angélus place Saint-Pierre.

"La toile peut nous aider aussi à prier en communauté, à prier ensemble", a ajouté le pape avant de présenter à la fenêtre du palais apostolique la plateforme "Click to Pray" (Clique pour prier) à l'aide d'une tablette tactile.

"Ici, j'insèrerai les intentions et les demandes de prières pour la mission de l'Eglise", a-t-il précisé en appuyant sur la tablette.

Lancée en 2016, mais sans être totalement opérationnelle à ses début, Click To Pray (www.clicktopray.org) invite ses utilisateurs "à accompagner le pape dans une mission de compassion pour le monde", précise un communiqué du Vatican.

La plateforme en six langues (espagnol, anglais, italien, français, anglais, portugais et allemand) dispose d'un site internet, des applications mobiles sous Android et iOS, ainsi que de réseaux sociaux.

"Click To Pray" est la plateforme de prière officielle des Journées mondiales de la jeunesse 2019, auxquelles participeront à Panama des jeunes venus du monde entier, en présence du pape du 22 au 27 janvier.