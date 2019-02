Votre horoscope signe par signe du lundi 21 janvier

Bélier

Quelques centimètres de tour de taille à perdre ? les victuailles absorbées durant les fêtes se vengent dramatiquement devant et sur les côtés. Une remise en cause est nécessaire.

Taureau

Vous vous révoltez devant le discours de la " bien pensance " qui aime tant donner des leçons. Ça ne vous empêche pas de vivre et plutôt bien. Qu'importent les chuchotements.

Gémeaux

Vous aimeriez bien de temps à autres jouer les agents secrets bricoleurs. La technologie vous passionne mais surtout ce qui peut se dire en votre absence. A vos risques et périls.

Cancer

Vous êtes euphorique, Dieu sait pourquoi, peu importe d'ailleurs. L'essentiel est que vous soyiez heureux de vivre. Le reste est bien dérisoire. Vous êtes résolument optimiste et c'est bien.

Lion

En ce qui vous concerne les indices sont bons. Vous espérez décrocher une timbale. Si vous reluquez les opportunités d'un nouvel emploi. Tout semble possible et réalisable.

Vierge

Vous avez peur des lendemains incertains. Il est vrai que parfois il y a de quoi s'inquiéter. Vous avez suffisamment de caractère et de finesse pour contourner les obstacles.

Balance

Quelques petits problèmes probables si vous pratiquez une activité sportive. Surtout n'oubliez pas de vous échauffer et d'y aller lentement. Ménagez votre monture.

Scorpion

Dans votre travail vous essayez toujours d'innover et c'est une urgence. Plus qu'une bonne résolution, c'est le seul moyen de tenir le coup face à la concurrence et aller ver la prospérité.

Sagittaire

Vous voyez toujours grand avec une volonté de construire des ponts entre les gens, alors que naturellement on constaterait plutôt des murs pour les séparer. Votre altruisme vous honore.

Capricorne

Vous êtes en colère, ça ne va pas comme vous le désireriez. Tout se monte contre vous et vous empêche de mener votre petit bonhomme de chemin. Patience la roue va tourner.

Verseau

En quelques mots vous assisterez à un véritable vent de panique. Il ne faut pas grand-chose pour mettre un groupe en ébullition. Attention aux réunions pimentées.

Poissons

Arrêtez de vous compliquer la vie. La nature agit toujours par les voies les plus courtes et les plus simples. Cessez de transformer votre itinéraire de vie en dédale.