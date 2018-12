Pénurie de gazole et d'essence dans l'Orne

La mobilisation des Gilets jaunes est désormais synonyme de pénurie de carburant dans l'Orne, malgré les annonces rassurantes du gouvernement qui explique qu'il y a des réserves… Cependant, les camions de ravitaillement ne peuvent pas circuler !

Le rush des automobilistes aux quelques stations-service qui sont encore approvisionnées. - Eric Mas

Pénurie notamment dans l'Orne : à Alençon, Argentan, L'Aigle et ailleurs, les files de voitures qui font la queue pour faire le plein sont impressionnantes.

Les pompes en panne sèche. - Eric Mas

Encore pour faire la queue, faut-il d'abord trouver une station où il y a encore du carburant : la plupart sont en rupture de gazole et beaucoup n'ont plus non plus de supercarburant.

Témoignage d'automobilistes à la pompe :