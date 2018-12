Football : Oissel a déjà réussi sa Coupe de France

Ce match, c'est une priorité ou un joli bonus ?

Depuis que nous connaissons le tirage, je dis à mes joueurs qu'il ne faut pas se tromper de combat. C'est plaisant d'être sous les feux des projecteurs mais l'objectif c'est un maintien confortable et rapide en National 2. J'en ai jamais parlé de ce match, j'attendais la semaine de travail pour en parler. Quoi qu'il en soit, nous, notre Coupe de France elle sera réussie. C'est le FC Metz qui a tout à perdre.

Vous pensez à une équipe type ou à faire tourner votre effectif ?

On n'a pas le choix que de récompenser ceux qui ont passé les tours jusque-là ! Ce serait un peu malhonnête de ma part de dire à quelques cadres de l'équipe "tu te reposes". Tous les joueurs ont envie de le jouer, mais il y aura forcément des déçus. Je ne peux pas coucher 20 noms sur la feuille. Mais il va y avoir des choix difficiles, notamment pour les mecs à mettre sur le banc.

Qu'est ce qui peut peser pour votre équipe ?

Je pense qu'au-delà du jeu et de la motivation des joueurs, il y a tout le contexte autour. Pour le plus gros, ce n'est pas facile d'arriver dans un stade où l'ensemble du club est mobilisé, le terrain n'est pas spécialement bien tondu, les supporters qui poussent… On joue chez nous pour partager ce moment entre nous, avec nos licenciés et les habitants de la commune. On préfère faire 2 500 personnes à guichets fermés plutôt que 5 000 dans un autre stade.

Pratique. CMS Oissel contre le FC Metz, 8e tour de Coupe de France. Dimanche 9 décembre 2018, 13h30, stade Marcel-Billard de Oissel.