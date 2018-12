36e Festival du livre de jeunesse

À la tête de l'équipe du festival depuis tout juste un an, Lamia Dezailles assure pour la première fois la programmation complète de cette 36e édition du festival du livre de jeunesse. La directrice du festival nous explique quel nouvel élan et quel rayonnement elle a souhaité donner à cette manifestation implantée à Rouen de longue date :

Quelles sont vos priorités pour cette 36e édition ?

"J'ai souhaité avec mon équipe recentrer le festival sur sa vocation première : c'est-à-dire le livre de jeunesse. Pour cela nous multiplions les animations telles que les lectures à voix haute ou encore les lectures musicales pour les tout-petits notamment en partenariat avec l'Opéra de Rouen, mais la Youle Cie viendra aussi animer des séances de contes. De nombreux espaces sont aménagés pour donner la possibilité aux jeunes participants de lire sur place, notamment en partenariat avec le réseau des bibliothèques de Rouen ou encore l'association Lire et faire lire. Au 1er étage de la Halle aux toiles, à l'écart de l'agitation, seront installés ces salons de lecture. La lutte contre l'illettrisme reste également une préoccupation majeure du festival et par ces actions grand public le festival souhaite attirer également un public éloigné de la lecture."

Quelle est la thématique de l'année ?

"L'année passée nous avons traité de la lecture en lien avec le numérique et cette année la thématique choisie est culinaire. Les partenaires et les associations engagées pour cet évènement se réapproprient le thème en proposant des animations littéraires et gourmandes. C'est un thème convivial et fédérateur en lien avec des préoccupations actuelles et citoyennes : comme le fait de manger sainement, le développement durable et le respect de l'environnement. De nombreux ateliers sont proposés sur le sujet : on pourra par exemple apprendre à préparer des Onigri (des boules fourrées) et le lycée hôtelier de Canteleu viendra animer un atelier goût, mais il y aura aussi des spectacles militant en lien avec l'alimentation et le développement durable comme celui de la compagnie Ça s'peut pas."

Qui seront les stars de cette nouvelle édition ?

"Geoffroy de Pennart est notre invité d'honneur. C'est un auteur et illustrateur reconnu dans le secteur de la littérature jeunesse. Il participe pour la première fois au festival et sera présent sur le pôle dédicace le samedi matin. Mais c'est aussi l'occasion de mettre en lumière la maison d'édition Didier Jeunesse qui fête ses 30 ans. Andrée Prigent, auteure, viendra aussi à la rencontre des jeunes lecteurs en proposant notamment un atelier "Fabrique un livret accordéon" ou encore : "Imagine et dessine la tête du cuistot" pour les plus petits et "Imagine la forme du poisson du poissonnier en 2050 !" pour les grands. D'autre part de très nombreuses maisons d'éditions seront présentes comme Auzou, l'École des loisirs ou Gallimard Jeunesse des incontournables mais aussi des éditions plus petites et moins connues afin d'élargir au maximum l'offre. En tout 73 auteurs seront présents sur les trois jours grâce à ces partenariats mais il y aura aussi des rencontres avec des acteurs des métiers du livre organisées tout au long du festival."

Pratique. Vendredi 30 novembre, samedi 1er décembre 10h-20h et dimanche 2 décembre 10-18h à la Halle aux toiles à Rouen. 0 à 2,5€. festival-livre-rouen.fr