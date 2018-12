Un projet de bar à chiens à Rouen

Aux pieds de leurs maîtresses, Asami et Nara ne passent pas inaperçues quand elles se promènent dans les rues de Rouen (Seine-Maritime). Avec leurs queues recourbées, leurs bouilles touffues et leurs yeux endormis, les deux Akita Inu poussent les passants à s'arrêter ou à se retourner. C'est pour cela que cette race japonaise sera la mascotte de l'Okiya, un bar à chiens que trois amies veulent ouvrir dans la ville aux cent clochers.

Un projet unique en Normandie

Alors que les bars à chats fleurissent à travers la région, il n'existe pas encore de pendant canin pour le moment. "C'est une idée à laquelle je pense depuis quatre ou cinq ans. J'ai toujours voulu travailler avec des chiens", explique Lauriane Calonne. Avec Camille Davrou-Horrenberger et Ophélie Baret, c'est ainsi que l'idée d'un bar à chiens a germé. À l'heure actuelle, l'Okiya est encore à l'état de projet. D'ici quelques jours, ses créatrices vont lancer un financement participatif pour les aider à se lancer. "Au total, il faudra près de 45 000€, surtout pour le local et pour le mettre aux normes pour y accueillir les chiens. Mais nous allons y mettre de l'apport personnel et nous sollicitons aussi les banques", détaille la jeune femme.

• À lire aussi. En un an, le Café Moustache a fait de nombreux chats heureux



Les trois amoureuses des chiens voient leur bar comme un lieu de détente, mais "où les gens seraient actifs pour découvrir les spécificités de chaque chien, où ils pourraient rencontrer des chiens disponibles à l'adoption ou encore acheter des articles artisanaux comme des colliers ou des harnais". Dans l'idéal, c'est dans le centre piéton de Rouen que Lauriane, Camille et Ophélie souhaiteraient s'installer, pour être au plus proche de l'activité touristique. Une ouverture qui pourrait se faire, au mieux, au printemps 2019.