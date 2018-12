22e édition d'enfants des cinés à Caen

La formule fonctionne bien car c'est la 22e édition déjà. "Enfants des Cinés", c'est un festival pour le jeune public et des films d'horizons divers. Il y a bien sûr des nouveautés mais aussi des reprises. Le festival débute avec Petits contes sous la neige suivi juste après par un atelier gratuit où les enfants pourront fabriquer leur guirlande pour décorer leur sapin de noël. L'inscription a lieu juste après la projection.

Toujours autant de succès pour la formule gourmande spectacle

Pendant un mois, le cinéma va vivre au rythme des enfants et proposer de nombreux films dont certains sont déjà connus du jeune public comme Astérix le secret de la potion magique ou bien encore Kirikou et la sorcière. En plus pendant les vacances de Noël, la cafétéria reste ouverte le midi. Profitez-en pour prendre une formule goûter avant de débuter la projection.

Pratique. Du mercredi 5 décembre au dimanche 6 janvier, dès 10 heures, au Lux. De 4,50 € à 10 €. Tél. 02 31 82 29 87