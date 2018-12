Le marché de noël de Caen, un rendez-vous attendu

Comme chaque année, petits et grands attendent l'installation des chalets de Noël sur la place Saint sauveur. Ce rendez-vous est un lieu magique où près de 60 chalets sont répartis sur l'ensemble de la place qui prend des couleurs de fête. Décorations, bijoux, accessoires, jeux pour les enfants, produits du terroir, il y aura forcément une idée cadeaux pour vous.

Une inauguration pleine de surprises pour l'ouverture du marché

Pour fêter comme il se doit l'ouverture du marché de Noël, il était normal de marquer l'événement par un spectacle de déambulation dans les rues du centre-ville à la nuit tombée. Et quoi de plus normal que le Père Noël fasse son apparition accompagné de ses lutins pour la plus grande joie des enfants.