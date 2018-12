Banque Alimentaire de la Manche : 80 tonnes collectées

La collecte de la Banque Alimentaire, vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 2018 dans une centaine de grandes et moyennes surfaces de la Manche, aura permis de réunir plus de 80 tonnes de denrées alimentaires, soit l'équivalent de 160 000 repas.

Objectif atteint

L'objectif fixé par l'association qui aura mobilisé 1 300 bénévoles, dont des jeunes des scouts, du Greta, et du conseil municipal des jeunes de Saint-Lô (Manche) dans 110 magasins est donc atteint. En France, 23 millions de repas ont été collectés,