À Cherbourg, un chalutier neuf en projet pour 2020

Cherbourg : gilets jaunes et drapeaux rouges ?

À Cherbourg (Manche), les syndicats CGT du bassin d'emploi lancent lundi 3 décembre 2018 une "permanence" au carrefour de la gare, rebaptisé depuis la grève des cheminots "carrefour des luttes", de 17 heures à 19 heures. Il s'agit, dit le syndicat, d'"échanger et débattre avec tous ceux qui le souhaitent (Gilets jaunes, salariés du public et du privé, actifs et retraités, privés d'emploi) des modalités d'un nécessaire rassemblement".

