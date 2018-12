Les 37 ans de Britney Spears dans la boîte à musique du 3 décembre

Britney Spears a fêté hier ses 37 ans, dimanche 2 décembre 2018. Il y a vingt ans, c'était en novembre 98, la France et le monde entier découvraient Britney, la princesse de la pop, grâce à Baby One More Time vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Une chanson que l'on doit au génie suédois Max Martin, l'homme qui a aussi offert quelques tubes à Katy Perry, Pink ou Taylor Swift. Dans un tweet, fin novembre 2018, Britney affirmait se souvenir du tournage du clip "comme si c'était hier". Qu'elle se rassure, nous aussi on se souvient de sa chanson et de son clip…