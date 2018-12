La fermeture du Flunch à Rouen centre fait réagir les clients

C'est une adresse bien installée dans le centre de Rouen (Seine-Maritime) et qui va fermer définitivement à la fin décembre 2018. Samedi 29 précisément, le restaurant Flunch situé rue des Carmes va clore ses portes. 23 salariés sont concernés par cette fermeture et ils se sont vus proposer des reclassements internes.

Des clients nombreux

Des postes à Barentin, Dieppe ou même Mantes-la-Jolie (Yvelines) qui ne conviennent pas forcément et une fermeture que regrettent aussi les clients, nombreux notamment le midi.

"Moi j'y viens souvent quand j'ai des rendez-vous à Rouen, explique Sandra Orta. En plus, l'équipe est super sympa et la nourriture est bien. C'est bête de fermer le Flunch du centre-ville." Même avis pour Pascal Oger, venu avec sa femme et sa fille pour le déjeuner qui se désole aussi de cette fermeture prochaine.

Reste une question soulevée par de nombreux clients croisés devant le Flunch : quel magasin va remplacer le restaurant ? Rien n'est encore tranché dans cet espace bien placé et qui va être fortement sollicité. Il se murmure que l'enseigne Décathlon, à la recherche d'un espace en ville, pourrait être intéressé par les locaux.