Hockey sur glace : les Dragons de Rouen vainqueurs en déplacement à Gap

Onzième déplacement et onzième victoire, pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ! Le dimanche 2 décembre 2018, ils ont remporté leur match sur la glace de Gap (4-1) pour le compte de la 22e journée de Synerglace Ligue Magnus.

Toujours en l'absence de plusieurs joueurs (Deschamps, Guttig et Miklik), les jeunes ont de nouveau pris leurs responsabilités : ce sont Joris Bedin et Fabien Colotti qui ont ouvert les hostilités après 2 et 4 minutes de jeu pour des Jaunes et Noirs qui menaient 2-0 à la fin du premier tiers.

Rouen n'a pas tremblé

Au retour de la pause, ce sont les locaux qui sont revenus dans le match sur un but en supériorité numérique inscrit par Norbert Abramov après un peu moins de 14 minutes de jeu (2-1). Mais les Rouennais étaient bien décidés à s'imposer et ils ont repris deux buts d'avance avec un doublé pour Fabien Colotti (3-1).

Le dernier tiers du match n'a vu qu'un seul but, inscrit par l'insaisissable Marc-André Thinel qui s'est joué de la défense gapençaise et avant d'adresser un bon lancer après la bleue pour le 4-1.

La moitié du championnat désormais passée, le club normand occupe toujours la première place avec 21 victoires et une seule défaite. Les Dragons ont huit points d'avance sur Grenoble, qu'ils affronteront justement le mardi 4 décembre 2018 sur l'Ile Lacroix.