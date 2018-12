Disney sur glace à Rouen : crois en tes rêves !

Crée à Glasgow en Écosse, ce spectacle exceptionnel conjugue la magie de Disney et la virtuosité des patineurs pour vous inviter au rêve. Le directeur artistique Bryan Santiago nous dévoile les coulisses de ce spectacle :

Quelle est l'originalité de ce spectacle ?

"Chaque année, un spectacle entièrement inédit est imaginé, inspiré par les dessins animés Disney. 46 patineurs participent à ce nouvel opus dans lequel on évoque huit univers différents en moins de deux heures. Le spectacle commence par la célébration des 90 ans de Mickey, puis les tableaux résument les plus beaux moments de La Belle et la bête, Cendrillon, La Reine des neiges on encore Vaïana. Mickey et Minnie jouent un rôle essentiel en créant du lien entre chaque univers et annoncent au public les différents chapitres. La fée clochette fait aussi quelques apparitions tout au long du spectacle !"

Quel est le niveau de ces patineurs ?

"Parmi les 46 patineurs qui ont été retenus au casting nombreux sont ceux qui se sont illustrés en compétition : certains en duo, d'autres en solo et d'autres en danse sur glace. Nous exigeons un très haut niveau de compétence pour que le spectacle soit un véritable moment d'émerveillement pour le public. Ils ont été recrutés au printemps et à l'été dernier et c'est à l'automne que la préparation du spectacle a commencé. Certains d'entre eux ont déjà participé aux éditions précédentes de Disney sur glace. Nous avons recruté au total 26 patineuses et 22 patineurs et, sur scène, chacun d'entre eux ont à tour de rôle leur moment de gloire tout au long de ce spectacle. Vous verrez beaucoup de figures acrobatiques au cours du spectacle. L'équipe est très talentueuse et sait parfaitement comment surprendre le public ! Mon but en tant que directeur artistique est d'aider les patineurs à développer leurs talents et de tirer le meilleur de chacun."

Comment êtes-vous devenu directeur artistique du spectacle Disney sur glace ?

"Je suis moi-même patineur depuis 20 ans et avant de m'intéresser au patinage artistique j'ai fait du ballet. La danse classique m'a permis de prendre conscience de mon corps et m'a appris à bouger en rythme. Ensuite, j'ai été patineur professionnel pendant huit ans pour Disney sur glace avant de devenir directeur artistique. Durant cette période, j'ai eu l'opportunité d'être leader des patineurs, et dans ce cadre je collaborais avec le directeur artistique et l'aidais à maintenir le show à un très bon niveau. Après deux ans à ce poste, j'ai été moi-même nommé Directeur artistique et c'est ma troisième édition en tant que tel."

Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce spectacle ?

"J'aime particulièrement le chapitre inspiré par Vaïana. C'est le plus récent dessin animé adapté par le spectacle et le public adore cela. La musique de Vaïana est aussi très belle et on ajoute à ce chapitre des effets pyrotechniques saisissants. De manière plus générale je dois dire que je suis fier de faire partie de l'aventure. C'est très valorisant et il n'y a pas de meilleure récompense que l'enthousiasme des enfants et des adultes qui assistent au spectacle. Je ne m'en lasse jamais ! Enfant, j'ai adoré voir les films Disney et assister à Disney sur glace. Faire de ce spectacle mon quotidien c'est l'accomplissement d'un rêve !"

Pratique. Mardi 4 à 20 heures, mercredi 5 décembre à 14 heures et 17h30. Zénith de Rouen. 25,5 à 54€. citylive.trium.fr