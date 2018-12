Mgr Laurent Le Boulc'h invité de Tendance Confidences.

Du 3 au 8 novembre 2018, les évêques de France se sont retrouvés à Lourdes, comme chaque année, pour une session de travail et de réflexion commune. L'évêque du diocèse de Coutances, Mgr Le Boulc'h en donne un écho.

Message du pape François au sujet de cette assemblée des évêques de France et DOM TOM.

À l'occasion de l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France, réunie à Lourdes, Sa Sainteté le Pape François tient à vous assurer de sa prière et de sa proximité spirituelle. Dans un contexte rendu difficile, à cause notamment des fautes graves commises par certains membres de l'Église, le Saint-Père vous encourage à persévérer dans votre lutte contre la pédophilie, sans jamais oublier de reconnaître et de soutenir l'humble fidélité au quotidien vécue, avec la grâce de Dieu, par tant de prêtres, de religieux et de religieuses, de consacrés et de fidèles laïcs. Que l'accueil et l'écoute des victimes, dont les blessures ne connaîtront jamais de ‘prescription', puissent affermir votre détermination dans la mise en œuvre de la tolérance zéro et votre travail pour que " chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin ".(Cf. Lettre au Peuple de Dieu, 20 août 2018). Le Pape tient aussi à s'associer à votre action de grâce pour tout ce que l'Église en France a déjà accompli au service de l'accompagnement et de l'évangélisation des jeunes, en particulier au sein de l'Enseignement catholique. Dans cet élan, il vous invite à invoquer fortement l'Esprit Saint pour que les travaux du récent Synode contribuent, en France et dans le monde, à ouvrir " des voies nouvelles en syntonie avec [les] attentes [des jeunes] et avec la recherche de d'une spiritualité profonde et d'un sens d'appartenance plus concret " (Evangelii gaudium, n.105). Enfin, le Saint-Père vous encourage à promouvoir une culture de la rencontre au sein de la société française, en reconnaissant notamment ces pierres d'attente qui peuvent contribuer à faire jaillir l'eau vive de Jésus-Christ dans le cœur de nos contemporains qui continuent à chercher la réponse à la question du sens de la vie.

Avec cette espérance, en confiant les évêques de France, ainsi que leurs collaborateurs et leurs diocésains à l'intercession de Notre Dame de Lourdes, de sainte Bernadette et de tous les saints qui ont marqué l'histoire de votre pays, le Saint-Père vous adresse de grand cœur la Bénédiction apostolique.

Cardinal Pietro Parolin

Secrétaire d'État de Sa Sainteté

Site de l'Église Catholique en France