Remportez votre séjour au Futuroscope en découvrant l'objet mystère

Cette semaine découvrez l'objet mystère en jouant sur Tendance Ouest entre 9h et 13h et partez à Poitiers en famille au sein du parc le plus futuriste de France.

L'avantage c'est que le Futuroscope propose de nombreuses attractions intérieures, donc pas de problèmes liés aux conditions météo. Des attractions comme l'expérience spatiale de Thomas Pesquet, la conduite sportive de Sébastien Loeb ou encore l'extraordinaire voyage les pieds dans le vide ; quelle que soit l'attraction que vous choisirez pour faire le plein de sensations, vous en ressortirez divertis.

À l'occasion de Noël découvrez le grand spectacle "Studio 16", une aventure extraordinaire en 3D (nommée "Le fils de Bigfoot) dédiée à toute la famille. L'histoire d'un adolescent solitaire qui décide de partir à la recherche de son père qu'il n'a pas connu. Une épopée qui va emmener le jeune homme face à la légendaire créature, le Bigfoot.

Pour rêver et profiter d'un séjour au Futuroscope c'est donc à vous de mener l'enquête en écoutant Tendance Ouest. Inscrivez-vous en envoyant TOM par sms au 7 11 12 (65 cts+coût opérateur) ou en composant le 0 892 23 73 38 (40 cts par minute)