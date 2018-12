Trains : un nouveau service d'indemnisation pour les voyageurs normands

À partir de ce lundi 3 décembre 2018, la SNCF et la Région Normandie lancent la "Garantie voyageurs TER Normandie". Un dispositif à destination des titulaires d'un abonnement annuel Tempo Normandie. Ils peuvent s'inscrire en ligne pour obtenir, à partir du mois de janvier, une indemnisation lorsque leurs trains ont été retardés ou annulés de manière inopinée.

Indemnisation pour des retards supérieurs à 30 minutes

Plus précisément, il sera possible d'obtenir une réduction de 15 % sur son abonnement annuel Tempo, quand leurs trains ont subi au moins quatre retards de 30 minutes ou plus au cours d'un même mois. Ou alors lorsqu'ils sont supprimés sans aucun préavis. L'indemnisation aura lieu deux mois après le trajet perturbé.

Pour cela, il est nécessaire de s'inscrire sur le site internet de la SNCF. Il faut renseigner son numéro d'abonné, avant le 31 décembre prochain.

"Prendre en compte le client"

"Ce n'est pas du tout suite à une grogne des usagers, exprime Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la Région en charge des transports. "Les performances du TER Normandie sont bonnes. Nous sommes la troisième région de France en termes de ponctualité. Mais les problèmes occasionnels sont vraiment gênants. Nous avions envie de prendre en compte le client", ajoute-t-il.

Le dispositif est pour l'heure limité aux abonnés annuels. Il pourrait être étendu en 2020 aux lignes Intercités entre Paris et la Normandie. Des Intercités qui comptent plus de retards que les TER, notamment à destination de Paris-Saint-Lazare.