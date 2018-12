Olympiades des métiers : 32 médailles normandes

Les finales nationales des Olympiades des métiers se sont déroulées à Caen (Calvados) du 28 novembre au 1er décembre 2018. La compétition a rassemblé 670 candidats de moins de 23 ans venus de quatorze régions françaises.

Les candidats normands ont particulièrement brillé. Ils remportent 32 médailles dont sept médailles d'or, sept médailles d'argent, cinq médailles de bronze et treize médailles d'excellence. Les médaillés d'or représenteront la Normandie et la France lors de la finale internationale du 22 au 27 août 2019 à Kazan (Russie).

Les lauréats Normands

Médaillés d'or

• Médaille d'or Installation électrique : Antoine Brion

• Médaille d'or Tournage : Gabriel Saintrais

• Médaille d'or Fraisage : Djordan Viardot

• Médaille d'or Contrôle industriel : Léo Wable

• Médaille d'or Câblage des réseaux très hauts débits: Angelo Masclet

• Médaille d'or Cuisine : François Eustace

• Médaille d'or Coiffure : Sarah Leroyer



Médaillés d'argent

• Médaille d'argent Intégrateur Robotique : Fabien Blondel, Julie Daigneau et Louis Gille

• Médaille d'argent Soudage : Maël Boustouler

• Médaille d'argent Mode et création : Flavie Lecerf

• Médaille d'argent - en démonstration - Prothésiste dentaire : Fidèle Ebengo

• Médaille d'agent Solier : Dylan Lajoye

• Médaille d'argent Maintenance des matériels : Thomas Quelen

• Médaille d'argent – en démonstration - Tapisserie d'ameublement : Chloé Ballot



Médaillés de bronze

• Médaille de bronze Mécanique véhicule industriel - Kyllyann Foucher

• Médaille de bronze Construction béton armé - Etienne Cals et Thibault Ricordel

• Médaille de bronze Arts graphiques et pré-presse - Zoé Dubois

• Médaille de bronze – en démonstration - Poissonnerie - Reddy Kara Nikamu

• Médaille de bronze Imprimerie Aurélien Lebreton



Médaillés d'excellence

• Médaille d'excellence Cycle et motocycle : Lucie Leboeuf

• Médaille d'excellence Boucherie : Armand Chéron

• Médaille d'excellence Boulangerie : Charles Chapron

• Médaille d'excellence Administration des systèmes et des réseaux informatiques : Pierre Ernault

• Médaille d'excellence Carrelage : Lucas Langlois

• Médaille d'excellence Service en salle : Barnabé Heslouis

• Médaille d'excellence Réfrigération technique : Louis Osaer

• Médaille d'excellence Taille de pierre : Valentin Corbin

• Médaille d'excellence Peinture et décoration : Florian Servian

• Médaille d'excellence Ebéniste : Virgil Gauché

• Médaille d'excellence Jardinier paysagiste : Alexandre Grain et Guillaume Vautier

• Médaille d'excellence Art floral : Marion Jouan

• Médaille d'excellence Menuiserie : Thibault Correyeur



